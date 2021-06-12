В МИД Белоруссии назвали причину нежелания Запада расследовать инцидент с Ryanair

Запад явно не желает проводить расследование в связи с инцидентом самолета Ryanair, так как результаты будут не в его пользу. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Сейчас мы видим, что западные страны не желают этого расследования, мы пригласили их приехать. Насколько мне известно, делегация не приехала», — сказал Макей.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что цель ужесточения санкций Запада против Белоруссии — стремление вызвать экономический кризис и «голодные бунты».