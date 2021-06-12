В лидера партии «Непокорившаяся Франция» бросили муку в Париже

Неизвестный кинул муку в лидера левой политической партии «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона. Инцидент произошел перед началом «Марша за свободу» в Париже, сообщает РИА «Новости».

В субботу, 12 июня, в столице Франции и других городах организовали «марши свободы», чьи участники выходят на улицы с протестом против ультраправых идей.

Участники марша в Париже собрались у площади Клиши в девятом округе.

Накануне парижской акции Меланшон, который был во главе колонны, общался с журналистами. В скором времени в толпу, находившуюся около политика, полетела мука.

Человека, бросившего муку, быстро вывели. При этом на подходе к площади Клиши дежурили наряды полиции, которые досматривали содержимое сумок пришедших на акцию.

В результате мукой были обсыпаны не только Меланшон, но и другие участники акции. Организаторами шествий выступили левые организации, а также французские профсоюзы.

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