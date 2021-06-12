Джонсон и Меркель обсудили «дестабилизирующую деятельность России»

На полях саммита G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили «дестабилизирующую деятельность России и Китая». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию британского политика.

«Они обсудили ряд международных вопросов, включая дестабилизирующую деятельность Китая и России», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Другие детали разговора Джонсона и Меркель не приводятся.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в число масштабных вызовов, которые стоят перед трансатлантическими партнерами страны, входит изменение сил в мире из-за поведения России.