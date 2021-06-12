Путин: отношения России и США находятся в низшей точке

Президент России Владимир Путин оценил отношения Москвы и Вашингтона в ходе интервью американскому телеканалу NBC.

«Наши двусторонние отношения находятся в низшей за последние годы точке», — заявил российский лидер.

16 мая в Женеве состоится встреча Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США».

Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите. При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.