Путин заявил, что его не беспокоят оскорбления со стороны Байдена

Президент России Владимир Путин сообщил, что его не обеспокоило скандальное интервью главы США Джо Байдена, в котором тот допустил оскорбления в адрес российского коллеги. Об этом лидер России заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

«За время своего пребывания в должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — пояснил Путин.

При этом российский президент сравнил некоторые обвинения в свой адрес с «несварением».

«Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение», — заявил глава государства.

17 марта в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что президент Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. Глава России позже ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.