В Латвии арестовали депутата по подозрению в якобы шпионаже для России

Суд Видземского предместья Риги арестовал депутата сейма Латвии Яниса Адамсонса по подозрению в якобы шпионаже в пользу России, сообщает «Интерфакс».

Разрешение арестовать депутата, обладающего неприкосновенностью, было принято латвийским парламентом на основании голосования — «за» проголосовали 69 коллег Адамсонса, «против» — пятеро, воздержались от голосования еще четыре парламентария.

Янис Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, при этом не имея доступа к государственной тайне. Служба государственной безопасности Латвии подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам якобы шпионажа в пользу России.

Председатель комиссии сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил, что в деле Адамсонса существуют серьезные доказательства его вины.

Ранее в оппозиционной латвийской партии «Согласие» отреагировали на дело своего депутата Яниса Адамсонса.