Посольство США направило ноту протеста МИД России из-за недопуска к американцу Риду

Посольство США направило в Министерство иностранных дел России ноту протеста в связи с недопуском к осужденному американскому гражданину Тревору Риду. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

Как сообщил временный поверенный в делах посольства Соединенных Штатов в Москве Бартл Горман, соответствующая нота была направлена в российское внешнеполитическое ведомство 10 июня, по прошествии 16 дней без консульского доступа к американскому гражданину.

Отмечается, что 25 мая у Рида обнаружили коронавирус. В дальнейшем ему многократно отказывалось совершать телефонные звонки семье и персоналу посольства. Кроме того, учреждение, в котором содержится американец, многократно отказывало в предоставлении какой-ибо информации о состоянии его здоровья в течение двух с лишним недель, отметили в посольстве.

«Наши постоянные просьбы о доступе к нашему гражданину и сообщении информации о его медицинском состоянии игнорируются, что является явным нарушением как двусторонней Консульской конвенции, так и международной Венской конвенции о консульских сношениях», — говорится в заявлении Гормана.

В американском диппредставительстве настаивают на том, чтобы «данная бесстыдная попытка изолировать господина Рида как от его семьи, так и от правительства его страны была немедленно прекращена».

Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол призвал российского президента Владимира Путина освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.