Трамп объяснил, из-за кого затягивается урегулирование конфликта на Украине

Трамп заявил, что урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы
Evelyn Hockstein/Reuters

Урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Об этом в интервью Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, президент России Владимир Путин готов завершить конфликт.

«Я думаю, он готов заключить сделку. Думаю, Украина менее готова пойти на договор», — отметил Трамп.

Журналисты агентства поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. 

«(Президент Украины Владимир) Зеленский», — ответил Трамп.

12 января Трамп в своем интервью The New York Times снова заявил, что Зеленский не имеет козырей.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Ранее в США оценили планы размещения войск на Украине.

