Каллас пошутила о выпивке на фоне мировой нестабильности

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности. Об этом сообщает Politico.

Во время разговора с лидерами политических групп Европарламента Каллас обсудила мировую повестку. Несмотря на то, что она не злоупотребляет алкоголем, учитывая нынешние события, возможно, настало время начать.

13 января Каллас заявила, что Европейский союз не ожидает скорого падения руководства Ирана под давлением протестующих, но работает над этим, поддерживая гражданское общество в исламской республике.

8 января Каллас рассказала, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.

3 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявила, что Евросоюз призывает к сдержанности в связи с атакой США в Венесуэле и считает, что президент страны Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности».

