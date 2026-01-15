США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Иране

Соединенные Штаты запросили заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

«Заседание запросили США», — заявил собеседник агентства.

По его словам, американская сторона попросила провести встречу в 15:00 по местному времени (23:00 мск). На момент публикации официальной информации о назначении соответствующего заседания не было.

14 января Reuters со ссылкой на европейских чиновников и источник в правительстве Израиля писало, что США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа. По данным агентства, президент США Дональд Трамп уже принял такое решение.

На фоне эскалации США начали сокращать персонал на своей крупнейшей базе в Катаре — Аль-Удейд. Иран, в свою очередь, предупредил соседей по Персидскому заливу об ответных ударах по их территориям в случае американской атаки. Трамп ранее призвал протестующих в Иране «захватывать учреждения» и пообещал оказать им помощь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о движении авианосцев США в сторону Ближнего Востока.