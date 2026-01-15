Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Иране

РИА: США запросили экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану на 15 января
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Соединенные Штаты запросили заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

«Заседание запросили США», — заявил собеседник агентства.

По его словам, американская сторона попросила провести встречу в 15:00 по местному времени (23:00 мск). На момент публикации официальной информации о назначении соответствующего заседания не было.

14 января Reuters со ссылкой на европейских чиновников и источник в правительстве Израиля писало, что США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа. По данным агентства, президент США Дональд Трамп уже принял такое решение.

На фоне эскалации США начали сокращать персонал на своей крупнейшей базе в Катаре — Аль-Удейд. Иран, в свою очередь, предупредил соседей по Персидскому заливу об ответных ударах по их территориям в случае американской атаки. Трамп ранее призвал протестующих в Иране «захватывать учреждения» и пообещал оказать им помощь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о движении авианосцев США в сторону Ближнего Востока.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624583_rnd_6",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+