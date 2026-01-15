Зумеры все чаще уходят из найма

Зумеры (поколение Z; люди, которые родились в 1997–2012 годах) все меньше воспринимают работу в найме как единственный «правильный» сценарий карьеры. Для части поколения Z важнее не должность и кабинет, а контроль над временем, задачами и смыслом того, что они делают. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу экосистемы EasyStaff Юлия Батальцева.

«Сдвиг заметен и по настроениям в крупных исследованиях, и по тому, как молодые специалисты выстраивают доходы через проектную занятость и подработки. По данным Deloitte, зумеры и миллениалы ищут «трифекту» — деньги, смысл и благополучие, и удержать баланс для них становится важнее, чем карабкаться по корпоративной лестнице. В отчете отмечается, что лишь 6% зумеров называют своей главной карьерной целью выход в руководители, а почти треть (31%) планирует сменить работодателя в ближайшие два года», — отметила Батальцева.

По ее словам, на этом фоне усиливается раздражение от микроменеджмента: молодые сотрудники ждут от руководителя поддержки, наставничества и помощи с границами между работой и жизнью, но на практике часто видят «контроль задач по минутам».

По словам эксперта, есть и ценностный фактор: экология и социальная ответственность — для многих не лозунг, а критерий выбора. Эксперт пояснила, что 23% зумеров изучали экологические практики компании перед тем, как принять предложение о работе. Это не всегда означает отказ от найма как такового, но означает более жесткий отбор и меньшую терпимость к «так надо», уточнила Батальцева.

По ее мнению, технологии стали ускорителем этой модели. Поколение, которое выросло в цифровой среде, быстрее превращает навыки в продукт — портфолио живет онлайн, поиск заказов и клиентов идет через платформы и соцсети, а рутину все чаще съедает ИИ, пояснила Батальцева. Она добавила, что GenAI (генеративный искусственный интеллект) уже используют в повседневной работе 57% зумеров и 56% миллениалов (родившиеся в 1981–1996 годах). Эксперт сослалась на оценки, согласно которым 57% представителей поколения Z имеют подработку.

При этом автономия не равна «свободе без последствий», предупредила Батальцева. У проектной карьеры свой набор рисков — нерегулярный доход, налоги, договоры, споры по правам на результат, выгорание из-за режима «всегда на связи», пояснила эксперт. Поэтому вокруг фриланса растет инфраструктура инструментов, которые закрывают операционку — от выставления счетов до приема платежей, сказала Батальцева.

В итоге парадигма меняется прагматично — когда стабильность найма ощущается как условность, молодые специалисты диверсифицируют источники денег и собирают карьеру из проектов, заключила эксперт. Для работодателей это означает простую вещь — удержание зумеров все чаще упирается не в «бренд компании», а в доверие, гибкость, понятные правила и ощущение смысла, подытожила Батальцева.

Ранее россиян предупредили, что темпы роста зарплат замедлятся вдвое в 2026 году.