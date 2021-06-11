В совете при президенте Польши объяснили причину русофобии в стране

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский объяснил причины русофобских настроений у некоторых польских политиков. Об этом он написал в статье для издания Myśl Polska, сообщает РИА «Новости».

По мнению автора публикации, таким образом в Польше пытаются угодить «великому покровителю» в лице США. Модзелевский убежден, что союз Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер.

Член президентского совета выразил уверенность в том, что в случае сближения Вашингтона и Москвы, польская русофобия «внезапно исчезнет».

«И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с «российской угрозой»? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной», — пишет Модзелевский.

В заключении автор констатирует, что руководство США на протяжении многих лет «поддерживает демократию» в Польше через инвестиции на ее политическом рынке.

Ранее в Госдуме призвали включить в список недружественных стран Польшу.