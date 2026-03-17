Умер патриарх Грузии Илия Второй

Патриарх Грузии Илия Второй скончался в клинике на 94-м году жизни

Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) скончался вечером 17 марта на 94-м году жизни. Об этом заявил журналистам местоблюститель патриарха владыка Шио, передает ТАСС.

«Несколько минут назад скончался католикос-патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илия II», — сказал он, назвав патриарха «эпохальным человеком», а его смерть «утратой для всего православного мира».

По данным телеканала «Мтавари архи», католикос-патриарх Илия Второй ушел из жизни в клинике.

Руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе рассказал, что утром 18 марта тело патриарха будет доставлено для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси.

17 марта сообщалось, что Илия Второй был доставлен в Кавказский центр медицины в Тбилиси. По данным ТАСС, глава Грузинской православной церкви был госпитализирован с «массивным кровотечением из желудка», его поместили в реанимацию.

Ираклий Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе. Там же окончил школу в 1952 году. Затем он поступил в Московскую духовную семинарию, где обучался до 1956 года, а после продолжил обучение в Московской духовной академии. 16 апреля 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси Ираклий был пострижен в монашество с именем Илия в честь пророка Илии. Католикосом-патриархом всея Грузии монах был избран 23 декабря 1977 года.

Ранее сообщалось о кончине духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла.