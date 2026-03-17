Турист обвинил тайского трансгендера в краже и попал на видео

Турист задержал трансгендера, укравшего у него деньги на улице в Паттайе

Пьяный турист обвинил трансгендерную женщину в краже денег на пешеходной улице в Паттайе, сообщает Thaiger.

Иностранец, еле говорящий по-английски из-за сильного опьянения, кричал «Полиция! Полиция!» и просил помощи у прохожих. Со слов мужчины, у него пропало 500 бат (около 1300 рублей — прим. ред.) после игры в бильярд с тайским трансгендером («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

При этом турист вел себя агрессивно и пытался удерживать транс-женщину, пока деньги валялись на земле. Прибывшие на место полицейские использовали переводчик для общения с нетрезвым заявителем.

После разбирательства деньги вернули, а туриста отпустили. Тайке вынесли предупреждение за возможное нарушение закона и попросили явиться в участок для допроса.

