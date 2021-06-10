В Киеве оценили слова Путина о подлетном времени ракет при вступлении Украины в НАТО

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал слова президента России Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО предсказуемыми, так как они направлены на российскую аудиторию. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Накануне Путин заявил, что если Украина войдет в НАТО, подлетное время ракет альянса до Москвы сократится до 7-10 минут. Также он подчеркнул, что как минимум половина жителей Украины не поддерживает стремление властей вступить в НАТО. По его словам, это «умные люди», которые не хотят превратить свою страну в разменную монету и стать пушечным мясом.

«Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее», — сказал Подоляк.

В офисе Зеленского расценили заявление российского лидера как сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшее время.

«Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще», — добавил советник офиса президента Украины.

По его мнению, украинская сторона всегда говорит о комплексе мер под названием безопасность, и считает, что именно альянс может дать Киеву дополнительные гарантии, исходя из практики последних лет.

Ранее специалисты НАТО отметили низкий уровень готовности подразделений Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины к выполнению задач в составе сил быстрого реагирования Альянса.