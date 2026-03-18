Россиян предупредили, что ИИ не снижает, а повышает нагрузку на работе

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в российских компаниях далеко не всегда приводит к снижению нагрузки на сотрудников. Напротив, на практике нейросети часто лишь ускоряют выполнение отдельных задач, после чего освободившееся время быстро заполняется новой работой. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель ruGPT.io Антон Ларичев.

«ИИ почти никогда не уменьшает сам объем труда, а скорее меняет скорость выполнения задач. Если работа начинает делаться в два раза быстрее, компании, как правило, не сокращают нагрузку, а начинают ждать большего результата за тот же промежуток времени. У этого процесса есть и дополнительный эффект. Когда ИИ делает задачи быстрее и дешевле, бизнес начинает выполнять их в большем количестве. Если раньше сотрудник готовил один текст, отчет или исследование, то теперь появляется возможность сделать сразу несколько версий, протестировать больше гипотез и запустить дополнительные процессы. В итоге рабочий день не становится короче, а просто заполняется новыми задачами», — отметил Ларичев.

Эксперт считает, что такая логика вполне естественна. По его словам, когда в распоряжении сотрудников появляется инструмент, ускоряющий работу, высвободившееся время почти всегда уходит не на сокращение рабочего дня, а на новые проекты, дополнительные проверки и расширение объема задач. В результате общая нагрузка может даже вырасти, несмотря на то что отдельные операции выполняются быстрее, предупредил Ларичев.

При этом наиболее заметный эффект от внедрения ИИ получает лишь небольшая часть сотрудников, уверен эксперт. Он пояснил, что нейросети остаются новым инструментом, с которым еще нужно научиться работать. Важно не только правильно сформулировать запрос, но и уметь проверить результат, а также встроить технологию в повседневные рабочие процессы, уточнил Ларичев. Те специалисты, которые уже освоили эти навыки, действительно могут заметно повысить свою продуктивность, уверен эксперт.

По его оценке, массовое распространение ИИ в ближайшие годы, скорее всего, приведет к росту ожиданий со стороны работодателей. Искусственный интеллект будет использоваться прежде всего как инструмент повышения стандартов производительности, а не как способ реально снизить объем работы, констатировал Ларичев. По его словам, это означает, что от сотрудников начнут требовать большего результата за то же время.

Ларичев полагает, что такая тенденция повлияет и на рынок труда, и на корпоративную культуру: будет расти ценность специалистов, которые умеют усиливать свою работу с помощью технологий и грамотно встраивать ИИ в бизнес-процессы. Именно такие сотрудники, по его мнению, смогут быстрее достигать результатов и повышать собственную эффективность, заключил Ларичев.

