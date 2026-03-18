В КПРФ предложили не отнимать у должников последнее

КПРФ предложила не изымать у должников доходы в сумме прожиточного минимума
КПРФ предлагает оградить от взыскания по исполнительным листам доходы в сумме прожиточного минимума для самого должника и всех его иждивенцев. Россиянам теперь не нужно будет писать соответствующее заявление в банке. С такой инициативой выступили депутаты фракции КПРФ в Госдуме и сенатор-коммунист Айрат Гибатдинов, законопроект внесен в Госдуму 18 марта (есть у «Газеты.Ru»).

В партии напомнили, что в соответствии с законодательством сейчас нельзя взыскать продукты и деньги на прожиточный минимум гражданина-должника и лиц на его иждивении. Однако для этого должнику нужно лично обратиться в банк или иную кредитную организацию, где у него есть счета с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов в размере прожиточного минимума.

При этом, как заявил «Газете.Ru» сенатор Гибатдинов, должник «может заболеть или не знать, что надо ногами дойти до банка и написать заявление».

«Все мы знаем, что разблокировать счет или вернуть платеж можно, но это занимает время, а покупать продукты нужно каждый день. Поэтому мы предлагаем – ради поддержания баланса интересов всех участников исполнительного производства – ввести автоматическое ограничение на взыскание средств в размере прожиточного минимума на самого должника и на каждого его иждивенца», — заявил он.

В пояснительной записке к законопроекту КПРФ отмечается, что «изменения направлены на усиление социальной защиты граждан при осуществлении исполнительного производства, обеспечение их минимального дохода для удовлетворения базовых потребностей».

До этого руководитель юридического отдела Stepanov Group Виктория Алексеева заявляла «Газете.Ru», что при грамотном сопровождении и добросовестном поведении должника можно не только списать значительную часть долгов, но и минимизировать потери имущества.

Ранее в России спрогнозировали рост банкротств в 2026 году.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
