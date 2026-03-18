СМИ сообщили об усилившейся поддержке Ирана со стороны России

WSJ: Россия делится с Ираном спутниковыми снимками и технологиями для БПЛА
Россия якобы могла расширить обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя ему спутниковые снимки и новые технологии в области БПЛА. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников издания, Москва делится с Тегераном компонентами модифицированных беспилотников типа «шахед», предназначенными для улучшения связи, навигации и указания целей. Также Россия якобы предоставляет Ирану тактические указания о том, сколько беспилотников нужно использовать в операциях и с каких высот следует наносить удары. Офицер и один ближневосточный дипломат рассказали газете, что недавно Россия якобы начала «напрямую передавать Ирану спутниковые снимки».

Аналитики считают, что эта помощь «аналогична разведывательной информации, которую США и европейские союзники предоставляли Украине в последние годы». По словам источников, поддержка со стороны России в Персидском заливе помогла Ирану в недавних ударах по американским радиолокационным системам в ближневосточном регионе, пишет WSJ.

«Если на предоставленных россиянами изображениях содержатся детали, например, о конкретных типах самолетов, складах боеприпасов, средствах противовоздушной обороны и передвижениях военно-морских сил, представляющие разведывательную ценность для иранцев, это действительно им поможет», — сказал научный сотрудник Королевского колледжа Лондона и бывший аналитик ЦРУ Джим Ламсон.

При этом Ламсон отметил, что Москва могла бы сделать «гораздо больше» для увеличения своей помощи, и ее нынешняя поддержка для Ирана имеет «важную, пусть и ограниченную роль».

7 марта американские СМИ сообщили, что Россия якобы передает Ирану данные о местонахождении войск США. При этом журналисты писали, что Россия не занимается координацией иранских атак. Президент США Дональд Трамп сначала назвал глупым вопрос о передаче Россией разведданных Ирану, а затем он сказал, что Россия может «немного помогать» Тегерану.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также сказал, что попросил российские власти не делиться с Тегераном «информацией о целях» и не предоставлять ему иную помощь.

Затем телеканал CNN также сообщал о том, что Россия якобы дает Ирану «тактические советы» по использованию беспилотников в ходе конфликта.

Ранее ЕС призвали не позволить России получить выгоду от войны в Иране.

 
