Обломки дронов ВСУ упали на медцентр в Краснодаре

Обломки беспилотников упали в двух микрорайонах Краснодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.
В Юбилейном микрорайоне обломки повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Возник пожар. В микрорайоне частично отключилось электричество. Кроме того, обломки дронов упали во дворы многоквартирного дома и частного домовладения.
Фрагменты беспилотника были также найдены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В соседнем многоэтажном доме повреждено остекление.
Глава города подчеркнул, что везде работают специальные и оперативные службы. Он отметил, что по предварительным данным пострадавших нет.
Life со ссылкой на SHOT сообщает, что сильный пожар в медцентре виден издалека.
18 марта беспилотники Ворруженных сил Украины нанесли удары по многоквартирным домам в Краснодаре.
