Обломки дронов ВСУ упали на медцентр в Краснодаре

Обломки беспилотников упали в двух микрорайонах Краснодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

В Юбилейном микрорайоне обломки повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Возник пожар. В микрорайоне частично отключилось электричество. Кроме того, обломки дронов упали во дворы многоквартирного дома и частного домовладения.

Фрагменты беспилотника были также найдены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В соседнем многоэтажном доме повреждено остекление.

Глава города подчеркнул, что везде работают специальные и оперативные службы. Он отметил, что по предварительным данным пострадавших нет.

Life со ссылкой на SHOT сообщает, что сильный пожар в медцентре виден издалека.

18 марта беспилотники Ворруженных сил Украины нанесли удары по многоквартирным домам в Краснодаре.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
