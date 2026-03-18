Российский боец рассказал об отводе ВСУ, потерявших немецкий ЗРК

РИА Новости: ВСУ отвели танки от берегов Днепра после потери ЗРК IRIS-T
Украинские военнослужащие после потери зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства отвели свои танки и тяжелую технику от берегов реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на десантника Вооруженных сил РФ с позывным «Мореман».

«После уничтожения IRIS-T, после вывода из строя нескольких РЛС (радиолокационных станций. — «Газета.Ru») RADA, противник оттянулся», — рассказал источник агентства.

Он подчеркнул, что теперь бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тщательнее маскируют свои орудия. Но это не мешает ВС РФ уничтожать их технику.

1 марта министерство обороны РФ заявило, что расчет дронов в составе Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вскрыл пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Как сообщили в ведомстве, цель была обнаружена во время планового облета территории — она располагалась в ангаре. Разведчики передали координаты объекта артиллеристам, и те точным ударом уничтожили пункт управления дронами украинских войск.

Ранее военные ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ в Херсонской области.

 
