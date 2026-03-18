В России увидели снижение темпов роста цен

В феврале инфляция в России замедлилась по сравнению с январем. Об этом «Газете.Ru» заявила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

«В феврале товарная инфляция замедлилась до 0,59% после 1,34% месяцем ранее. Такой результат связан со сдержанной динамикой цен в непродовольственном сегменте. При этом продовольствие продолжило дорожать под влиянием сезонных факторов: прежде всего речь идет об овощах и фруктах. Основное инфляционное давление сейчас сосредоточено в сфере услуг. В этом сегменте цены за месяц выросли на 1,1%, а в годовом выражении — на 9,89%. Главный вклад в февральский рост индекса потребительских цен внесло подорожание туризма. Сильнее всего выросла стоимость поездок в ОАЭ — на 12,85% по сравнению с январем», — отметила Попцова.

По ее словам, впрочем, уже в марте ситуация может измениться. Аналитик допустила, что спрос на перелеты в ОАЭ снизится на фоне напряженности на Ближнем Востоке, и это способно ослабить влияние туристического компонента на общую инфляцию.

Эксперт добавила, что февральская статистика пока подтверждает консенсусный взгляд рынка: январский всплеск цен носил временный характер. По мнению Попцовой, эффект от повышения НДС, утильсбора и индексации регулируемых тарифов постепенно исчерпывается.

При этом месячные темпы роста цен все еще остаются выше уровня, который соответствовал бы цели ЦБ по инфляции в 4%, констатировала аналитик. Однако она подчеркнула, что текущее ослабление ценового давления не создает для ЦБ препятствий к продолжению цикла снижения ключевой ставки.

Консенсус-прогноз аналитиков к заседанию ЦБ по ключевой ставке 20 марта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и яйца.