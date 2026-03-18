МВД назвало срок регистрации автомобиля после покупки

МВД: автомобиль необходимо зарегистрировать в течение 10 дней после покупки
Владелец автомобиля в течение 10 дней после его приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

Отмечается, что срок постановки автомобиля на учет начинается со дня приобретения владельцем прав на машину.

До этого сообщалось, что с 1 марта в России вступает в силу ряд изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения. Корректировки коснулись и системы подготовки водителей. Для категории B количество часов практического вождения увеличено с 38 до 42, а теоретическую часть обучения разрешено проводить с использованием дистанционных технологий.

Одновременно усилилась ответственность за некоторые нарушения правил дорожного движения. Кроме того, введена ответственность за использование телефона за рулем без системы громкой связи. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее мужчина сдавал теоретический экзамен на права с 2017 года и сдал с 139-й попытки.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
