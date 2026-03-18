МВД назвало срок регистрации автомобиля после покупки

Владелец автомобиля в течение 10 дней после его приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

Отмечается, что срок постановки автомобиля на учет начинается со дня приобретения владельцем прав на машину.

До этого сообщалось, что с 1 марта в России вступает в силу ряд изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения. Корректировки коснулись и системы подготовки водителей. Для категории B количество часов практического вождения увеличено с 38 до 42, а теоретическую часть обучения разрешено проводить с использованием дистанционных технологий.

Одновременно усилилась ответственность за некоторые нарушения правил дорожного движения. Кроме того, введена ответственность за использование телефона за рулем без системы громкой связи.

