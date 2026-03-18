Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На Украине заявили о желании контролировать Черное море

Игорь Маслов/РИА «Новости»

Киев ставит перед собой несколько задач на 2026–2027 годы, одна из которых — контроль над максимальной площадью акватории Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале написал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

Он обратил внимание, что Украина не обладает большим флотом. В связи с этим еще пять лет назад ее попытки претендовать на что-то в Черном море «вызвали бы улыбку», подчеркнул специалист.

«Но время изменилось. Наступила эпоха беспилотных надводных и подводных катеров. Беспилотных летающих дронов различного типа. К этому добавляются современные технологии РЭР (радиоэлектронной разведки. — «Газета.Ru») и РЛС (радиолокационных станций. — «Газета.Ru»)», — отметил Бескрестнов.

Советник министра выразил уверенность, что Киев способен многих удивить своими возможностями. По его мнению, в будущем противники Украины будут бояться выводить свои корабли в открытое море.

23 февраля украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в данный момент страна не может вернуться к границам 1991 года. Попытка добиться этого сейчас означала бы очень большие потери. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточного количества оружия для этого, подчеркнул глава государства.

Ранее журналисты узнали, что Зеленский думает о возможности вернуть утраченные территории.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
