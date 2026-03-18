На Украине заявили о желании контролировать Черное море

Киев ставит перед собой несколько задач на 2026–2027 годы, одна из которых — контроль над максимальной площадью акватории Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале написал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

Он обратил внимание, что Украина не обладает большим флотом. В связи с этим еще пять лет назад ее попытки претендовать на что-то в Черном море «вызвали бы улыбку», подчеркнул специалист.

«Но время изменилось. Наступила эпоха беспилотных надводных и подводных катеров. Беспилотных летающих дронов различного типа. К этому добавляются современные технологии РЭР (радиоэлектронной разведки. — «Газета.Ru») и РЛС (радиолокационных станций. — «Газета.Ru»)», — отметил Бескрестнов.

Советник министра выразил уверенность, что Киев способен многих удивить своими возможностями. По его мнению, в будущем противники Украины будут бояться выводить свои корабли в открытое море.

23 февраля украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в данный момент страна не может вернуться к границам 1991 года. Попытка добиться этого сейчас означала бы очень большие потери. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточного количества оружия для этого, подчеркнул глава государства.

