Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Минобороны сообщило об уничтожении более 80 дронов над регионами России

MOD Russia/Global Look Press

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над разными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 42 аппарата. Еще 13 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 6 — над Азовским морем.

Также атаки фиксировались в ряде регионов: по пять БПЛА сбили в Брянской области и республике Крым, четыре — в Адыгее, три — в Ленинградской области.

Кроме того, по два беспилотника уничтожили над Воронежской и Астраханской областями. Еще по одному — над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.

В Минобороны до этого сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией, в том числе четыре — над Ленинградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее обломки дронов ВСУ упали на медцентр в Краснодаре.

 
Теперь вы знаете
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
