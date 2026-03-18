Минобороны сообщило об уничтожении более 80 дронов над регионами России

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над разными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 42 аппарата. Еще 13 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 6 — над Азовским морем.

Также атаки фиксировались в ряде регионов: по пять БПЛА сбили в Брянской области и республике Крым, четыре — в Адыгее, три — в Ленинградской области.

Кроме того, по два беспилотника уничтожили над Воронежской и Астраханской областями. Еще по одному — над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.

В Минобороны до этого сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией, в том числе четыре — над Ленинградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее обломки дронов ВСУ упали на медцентр в Краснодаре.