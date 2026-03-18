Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о квитанциях со старой датой оплаты ЖКХ за март

Эксперт Бондарь: в марте могут приходить квитанции со старой датой оплаты ЖКХ
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В марте россияне могут получить квитанции со старой датой оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10 апреля. Об этом РИА Новости рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 марта, собственники и наниматели жилых помещений должны уплатить услуги ЖКХ не позднее 15-го числа следующего месяца, а не 10-го, как было раньше. Однако, некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны с прежней датой оплаты. Эксперт подчеркнул, что федеральный закон приоритетнее информации, содержащейся в платежной квитанции.

Бондарь посоветовал россиянам, получившим квитанции со старой датой оплаты, позвонить в управляющую компанию и сообщить о допущенной ими ошибке. Звонок желательно продублировать с помощью обращения через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Если же управляющая компания откажется вносить необходимые правки и по-прежнему продолжит рассылать платежные документы с неправильной датой, следует подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

11 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что связи с окончанием холодов у некоторых россиян уменьшатся коммунальные платежи.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!