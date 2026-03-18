Россиян предупредили о квитанциях со старой датой оплаты ЖКХ за март

В марте россияне могут получить квитанции со старой датой оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10 апреля. Об этом РИА Новости рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 марта, собственники и наниматели жилых помещений должны уплатить услуги ЖКХ не позднее 15-го числа следующего месяца, а не 10-го, как было раньше. Однако, некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны с прежней датой оплаты. Эксперт подчеркнул, что федеральный закон приоритетнее информации, содержащейся в платежной квитанции.

Бондарь посоветовал россиянам, получившим квитанции со старой датой оплаты, позвонить в управляющую компанию и сообщить о допущенной ими ошибке. Звонок желательно продублировать с помощью обращения через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Если же управляющая компания откажется вносить необходимые правки и по-прежнему продолжит рассылать платежные документы с неправильной датой, следует подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

11 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что связи с окончанием холодов у некоторых россиян уменьшатся коммунальные платежи.

