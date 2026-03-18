Назван минимальный курс доллара в мае

Минимальный курс доллара в мае составит 85 рублей, спрогнозировала для «Газеты.Ru» председатель Социал-демократического союза женщин России, член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова.

«Скорее всего, рубль продолжит девальвацию. В бюджете на 2026 год заложен курс на уровне 92,5 рубля за доллар, что говорит о долгосрочных ожиданиях ослабления национальной валюты. Сейчас, когда курс ниже, бюджет недополучает значительные средства от экспорта нефти — по оценкам Минфина, потери могут составить до 300 млрд рублей ежемесячно, что создает дополнительное давление на рубль. По моим оценкам, в мае минимальные значения курса доллара могут находиться в диапазоне 85–90 рублей, однако при неблагоприятном сценарии не исключен рост до 100 рублей за доллар», — отметила Епифанова.

По ее словам, максимальные значения будут зависеть от внешних шоков и решений по бюджетной политике, но волатильность останется высокой.

Принимая во внимание волатильность рубля и нестабильную ситуацию в мире, покупка доллара для майских праздников может быть оправданна, если планируется поездка за границу, считает экс-сенатор. По ее словам, текущие тенденции на валютном рынке свидетельствуют о рисках дальнейшего ослабления рубля — только с начала года доллар подорожал более чем на 10%, поэтому приобретение валюты заранее способно минимизировать потери.

Но Епифанова призвала учитывать, что рынок остается непредсказуемым, и резкие колебания возможны в обе стороны. Если, например, поездка за границу не является срочной, можно рассмотреть возможность покупки доллара ближе к датам выезда, внимательно отслеживая новости и динамику курса, рекомендовала экс-сенатор.

Она заключила, что для долгосрочных сбережений диверсификация активов остается наиболее разумной стратегией сейчас.

