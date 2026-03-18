Две школьницы провалились под лед в Калининграде

В Калининграде очевидцы спасли двух девочек, провалившихся под лед

Два ребенка провалились под лед на озере в Калининграде. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

По информации журналистов, инцидент произошел в парке «Макса Ашмана». Девочки в возрасте девяти и 10 лет вышли на замерзший водоем, однако лед не выдержал их веса.

На помощь школьницам пришли очевидцы. Они вытащили детей из воды, к этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России.

«Медицинская помощь не потребовалась, детей доставили домой», — говорится в материале.

16 марта в городе Черняховске, расположенном в Калининградской области, прохожий спас провалившегося под лед мальчика. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, семья с двумя детьми гуляла у озера Парковое и заметила ребенка, который спускался на лед и направлялся к островку с инсталляцией. Мужчина поспешил к мальчику, снимая по пути одежду. В этот момент ребенок провалился под лед.

Прохожий нырнул в ледяную воду, доплыл до пострадавшего и вместе с ним добрался до островка. Прибывшие на место спасатели транспортировали обоих на берег и передали медикам. В результате мальчику потребовалась госпитализация, помогший ему мужчина отказался ехать в больницу.

Ранее два школьника провалились под лед в Оренбурге.