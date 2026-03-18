Две школьницы провалились под лед в Калининграде

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Калининграде очевидцы спасли двух девочек, провалившихся под лед
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

Два ребенка провалились под лед на озере в Калининграде. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

По информации журналистов, инцидент произошел в парке «Макса Ашмана». Девочки в возрасте девяти и 10 лет вышли на замерзший водоем, однако лед не выдержал их веса.

На помощь школьницам пришли очевидцы. Они вытащили детей из воды, к этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России.

«Медицинская помощь не потребовалась, детей доставили домой», — говорится в материале.

16 марта в городе Черняховске, расположенном в Калининградской области, прохожий спас провалившегося под лед мальчика. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, семья с двумя детьми гуляла у озера Парковое и заметила ребенка, который спускался на лед и направлялся к островку с инсталляцией. Мужчина поспешил к мальчику, снимая по пути одежду. В этот момент ребенок провалился под лед.

Прохожий нырнул в ледяную воду, доплыл до пострадавшего и вместе с ним добрался до островка. Прибывшие на место спасатели транспортировали обоих на берег и передали медикам. В результате мальчику потребовалась госпитализация, помогший ему мужчина отказался ехать в больницу.

Ранее два школьника провалились под лед в Оренбурге.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
