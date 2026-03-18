Россиянке, застрявшей в Южной Корее после инсульта, выставили счет в больнице

Застрявшей в Южной Корее после инсульта россиянке выставили счет в больнице
Семье россиянки Татьяны Коноваловой, которая застряла в Южной Корее после инсульта из-за долгов за лечение и сложностей с эвакуацией, снова выставили счет в местной больнице. Об этом рассказала РИА Новости дочь пострадавшей Евгения Коновалова.

По словам Евгении, эвакуация ее мамы была запланирована на 17 марта, но была отменена из-за трудностей с согласованием документов. В связи с этим южнокорейская больница вновь начислила плату за стационар.

«Представители больницы считают, что разумные сроки ожидания уже прошли. По текущим оценкам, сумма задолженности составляет около 70-80 млн вон (около $47-53 тыс. — прим. «Газета.Ru») и продолжает расти. Кроме того, после отмены эвакуации больница попросила внести платеж в размере 5-10 млн вон (около $3-6 тыс. — прим. «Газета.Ru»)», — рассказала Евгения.

Дочь пенсионерки сообщила, что была вынуждена открыть новый сбор средств.

Татьяна Коновалова попала в больницу в конце января. Она приехала в Южную Корею в туристических целях. Перед поездкой пенсионерка не смогла получить страховку, так как в страховой компании ей отказали из-за возраста, и решила рискнуть. Однако 21 января у нее произошел геморрагический инсульт.

