Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В США опровергли информацию о планах отстранить от власти лидера Кубы

Рубио назвал фейком статью NYT о планах США отстранить от власти Диас-Канеля
Kevin Mohatt/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал фейком статью газеты New York Times о том, что Соединенные Штаты якобы хотят отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Рубио, причина, по которой большое количество американских СМИ продолжают выпускать «подобные фейковые истории», состоит в том, что они продолжают доверять «шарлатанам и лжецам», которые выдают себя за осведомленные источники.

16 марта газета New York Times, ссылаясь на источники, написала, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти Диас-Канеля, но при этом не планируют менять политическую систему островного государства. По данным издания, американцы якобы дали понять кубинским переговорщикам, что президент должен уйти, но будущие шаги они оставляют на усмотрение кубинского народа.

Ранее обсуждался возможный сценарий смены власти на Кубе под давлением США, но без похищения президента.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!