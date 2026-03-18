В США опровергли информацию о планах отстранить от власти лидера Кубы

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал фейком статью газеты New York Times о том, что Соединенные Штаты якобы хотят отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Рубио, причина, по которой большое количество американских СМИ продолжают выпускать «подобные фейковые истории», состоит в том, что они продолжают доверять «шарлатанам и лжецам», которые выдают себя за осведомленные источники.

16 марта газета New York Times, ссылаясь на источники, написала, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти Диас-Канеля, но при этом не планируют менять политическую систему островного государства. По данным издания, американцы якобы дали понять кубинским переговорщикам, что президент должен уйти, но будущие шаги они оставляют на усмотрение кубинского народа.

Ранее обсуждался возможный сценарий смены власти на Кубе под давлением США, но без похищения президента.