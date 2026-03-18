Глава РФПИ Дмитриев: союзники по НАТО оказывают поддержку Украине, но не США

Союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. Об этом заявил в социальной сети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом чиновник прокомментировал пост официального аккаунта Североатлантического альянса, в котором говорится о продолжении оказания помощи Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Отдельным постом Дмитриев написал, что Вашингтону стоит рассмотреть возможность введения санкций в отношении Великобритании и стран Европейского Союза из-за неготовности оказать поддержку Соединенным Штатам в ситуации с Ормузским проливом и «разрушения Западной цивилизации».

14 марта руководство США выразило недовольство союзниками по НАТО, обвинив их в нежелании оказывать поддержку на фоне ближневосточного конфликта и охарактеризовав существующий альянс как «улицу с односторонним движением».

