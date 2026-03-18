Соцфонд с 1 апреля проактивно увеличит соцпенсии

Александр Кряжев/РИА Новости

Социальный фонд России сообщил о предстоящей плановой индексации социальных пенсий, которая состоится 1 апреля. Ожидается увеличение выплат на 6,8%, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Социальном фонде подчеркнули, что перерасчет будет произведен в проактивном режиме, без необходимости личного обращения граждан в отделения ведомства. Выплаты в увеличенном размере начнутся в соответствии с обычным графиком доставки.

Отмечается, что основную долю получателей, чьи доходы увеличатся в апреле, составляют лица, получающие пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, индексация коснется ветеранов ВОВ, переживших блокаду Ленинграда, а также жителей осажденных Севастополя и Сталинграда.

Накануне депутат Сергей Миронов выступил с инициативой введения увеличенного пенсионного коэффициента для работников сферы образования и здравоохранения. По словам Миронова, предлагается установить для врачей и медицинских работников повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент, равный 1,5, применяемый к общему ИПК, сформированному за все годы их трудового стажа.

Ранее в Госдуме перечислили надбавки, которые ждут пенсионеров в 2026 году.

 
