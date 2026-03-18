Нашествие саранчи угрожает пяти российским регионам

Волгоградская и Саратовская области, а также Дагестан, Чечня и Хакасия готовятся к увеличению популяции саранчи. Об этом РИА Новости сообщили представители министерств сельского хозяйства этих субъектов и региональных отделений «Россельхозцентра».

В Волгоградском филиале «Россельхозцентра» сообщили агентству, что прошлогодние исследования выявили значительные запасы зимующей саранчи, что привело к увеличению плана мероприятий по борьбе с вредителем на 2026 год.

«Мы ожидаем увеличения численности саранчи. Однако окончательные выводы можно будет сделать после весеннего контрольного обследования, которое покажет, как насекомые пережили зиму. Тем не менее, наблюдается тенденция к росту популяции саранчи в заволжских и южных районах Волгоградской области», — заявили в «Россельхозцентре».

Схожая ситуация складывается и в Дагестане, где, согласно информации регионального подразделения «Россельхозцентра», ожидается массовый вылет саранчи в северных районах республики. В Хакасии и Саратовской области, по данным местных ведомств, при сохранении сухой и жаркой погоды весной и летом также прогнозируется высокая численность саранчи. В Чечне, по информации местного филиала «Россельхозцентра», ежегодно наблюдается нашествие стадных саранчовых двух видов: азиатской перелетной и итальянского пруса.

«В 2026 году мы не прогнозируем нашествия саранчи в Башкирии», — сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального филиала «Россельхозцентра» Радмир Мигранов.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что суровая зима не исключает риск нашествия насекомых летом.

 
