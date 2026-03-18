СМИ сообщили о взрывах в столице Катара

Серия взрывов произошла в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова очевидца.

«Взрывы слышны в Дохе», — говорится в сообщении агентства.

Сообщения о взрывах поступают на фоне развернувшейся военной операции, проводимой США и Израилем против Ирана. 28 февраля атакам подверглись различные города Исламской Республики, включая столицу. Один из ударов был нанесен по резиденции верховного лидера Али Хаменеи, в результате он не выжил. В ответ Иран наносит ответные удары, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты, по территории Израиля и американским авиабазам, расположенным на Ближнем Востоке.

13 марта в Катаре решили отменить программу бесплатного проживания в отелях для туристов, которые не смогли покинуть страну с 28 февраля из-за начала американо-израильской операции против Ирана. Туристы обязаны выехать из отеля либо продлить проживание за свой счет.

Ранее Катар обвинил Иран в попытках атаковать гражданские цели.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
