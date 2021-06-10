Названо место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Швейцарии.

«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», — рассказали в МИД.

Ранее в Кремле и Белом доме США назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена. Главы государств, в частности, обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.

По словам американского президента, в ходе встречи с Путиным он донесет до своего коллеги мысль о том, что за «нарушение суверенитета демократических государств» существуют последствия.

Помимо того, Женева запретила полеты беспилотников на время саммита Путина и Байдена. Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты изъяты полицией. Более того 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. Кроме того, 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О'Вив.