Глава офиса Зеленского спрогнозировал поведение Байдена на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет придерживаться позиции Вашингтона о поддержке Украины, считает глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он отметил, что встреча российского и американского президентов «очень важна» и за ней будет наблюдать весь мир. При этом Ермак напомнил, что перед переговорами с Путиным Байден созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же Президент Украины услышал и во время этого разговора с Президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой», — заявил Ермак.

7 июня Байден и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых президент США заверил украинского коллегу, что на встрече с Путиным «он будет твердо отстаивать суверенитет, территориальную целостность и западные устремления Украины».