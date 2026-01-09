Во Львове прогремели взрывы

Во Львове прогремело несколько взрывов

В расположенном на западе Украины Львове прогремели несколько взрывов. Об этом со ссылкой на мэра города Андрея Садового сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

По данным местных пабликов, во Львове было слышно не менее шести взрывов.

Глава областной администрации Максим Козицкий заявил, что пострадал «объект критической инфраструктуры». Предположительно, это может быть Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище газа.

Украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» сообщил, что удар по Львовской области мог быть нанесен баллистической ракетой «Орешник» без боевой части.

8 января мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов сообщил, что в городе после обстрелов сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по портовой и энергоинфраструктуре Украины.

По информации ведомства, для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.