В соцсетях появились фото красного неба после прилетов во Львовской области

Небо во Львовской области окрасилось в красный после ракетной атаки. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, зарево было снято после прилета «Орешника», предположительно, в городе Буск, расположенном в 100 км от Стрыйского газового месторождения и подземного хранилища газа.

В ночь на 9 января украинские СМИ писали, что во Львове прогремели несколько взрывов. По данным местных пабликов, во Львове было слышно не менее шести взрывов.

Глава областной администрации города Максим Козицкий заявил, что в результате прилета пострадал «объект критической инфраструктуры». Украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» отмечал, что удар по Львовской области мог быть нанесен баллистической ракетой «Орешник» без боевой части.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов в Киеве. В ряде регионов Украины, включая Киевский, этой ночью действует воздушная тревога. По информации «Военной хроники», в столице начался массированный налет «Гераней».

Ранее в Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее».