Новости. Общество

Россиян предупредили о риске холодового шока при купании в проруби

Врач Аршинская: холодовый шок грозит при купании в проруби на Крещение
Александр Кряжев/РИА Новости

19 января 2025 года православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господня. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях. Однако, как отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская, при погружении в ледяную воду следует быть очень внимательно следить за своим состоянием, так как это может привести к развитию холодового шока.

По словам специалиста, холодовой шок — это острая реакция организма на резкое воздействие низкой температуры. При внезапном погружении в холодную воду происходит стремительное сужение сосудов и мышечный спазм. На этом фоне резко учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, а рефлекторное сокращение дыхательных мышц может привести к тому, что вода попадет в дыхательные пути.

Врач пояснила, что одним из характерных проявлений холодового шока является гипервентиляция. Из-за резкого вдоха и учащенного дыхания организм быстро теряет углекислый газ, сосуды дополнительно сужаются, что может спровоцировать головокружение, чувство тошноты и даже потерю сознания. Еще одна серьезная угроза — гипотермия. Холодная вода стремительно отнимает тепло, и при снижении температуры тела ниже 35 градусов возникают спутанность сознания, выраженная слабость, сонливость и риск остановки сердца.

«Первая помощь при холодовом шоке направлена прежде всего на быстрое согревание человека и поддержание жизненно важных функций. В такой ситуации необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Если это безопасно, пострадавшего нужно как можно скорее извлечь из воды, снять с него мокрую одежду и укутать в сухие теплые вещи. Важно внимательно следить за состоянием дыхания и сердечной деятельности и при необходимости начать сердечно-легочную реанимацию», — подчеркнула Аршинская.

Ранее педиатр ответила, можно ли детям купаться в проруби.

