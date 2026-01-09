Миссия Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта

НАСА: Crew-11 досрочно вернут на Землю из-за проблем со здоровьем у астронавта

Глава НАСА ???(Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джаред Айзекман во время пресс-конференции подтвердил, что у одного из астронавтов на Международной космической станции (МКС) возникли проблемы со здоровьем.

Глава НАСА уточнил, что состояние члена команды стабильное.

«Я принял решение в интересах наших астронавтов вернуть экипаж Crew-11 раньше запланированного срока», — сказал главный врач агентства Джеймс Полк.

Он добавил, что это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос.

До этого ведомство перенесло запланированный на 8 января выход астронавтов в открытый космос после появления проблем со здоровьем у одного из них.

В связи с этим в НАСА отметили, что безопасность миссий — высочайший приоритет. Там рассматривали все варианты развития событий, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11.

Члены экипажа отправились в космос в августе прошлого года. В состав миссии Crew-11 вместе с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

