Появилось видео удара по Львовской области

В сети опубликовано видео удара по объекту во Львовской области
Sofiia Gatilova/Reuters

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео удара по городу Стрыю во Львовской области.

Газета пишет, что в регионе при атаке пострадал объект критической инфраструктуры. По предварительной информации, в районе города произошел прилет «Орешника», а целью удара было газовое месторождение и подземное хранилище газа.

На опубликованных изданием кадрах видны яркие вспышки за лесом. На более позднем фото из населенного пункта Буйск снято зарево над Львовской областью.

До этого сообщалось, что в расположенном на западе Украины Львове прогремели как минимум шесть взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее посольство США предупредило о риске массированной атаки на Украину.

