В некоторых районах Ирана не работают стационарные телефоны

В некоторых районах Ирана не работает стационарная телефонная связь. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает сайт iranintl.com.

Судя по всему, отключение стационарных телефонов связано с тем, что вечером 8 января миллионы жителей страны вышли на общенациональную акцию протеста. В ряде городов страны прошли забастовки.

До этого сообщалось, что на всей территории Ирана отключена интернет-связь. Протестующие подожгли здание Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее Вэнс выразил поддержку участникам протестов в Иране.