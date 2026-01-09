Трамп о ДСНВ: истечет так истечет

Трамп: если срок действия ДСНВ истечет, будет заключено соглашение лучше

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times прокомментировал ситуацию с завершением срока действия договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Если срок действия истечет — значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше», — сказал Трамп.

ДСНВ, продленный в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года. Россия приостановила участие в договоре в феврале 2023 года, но придерживается его количественных ограничений (на вооружения и пусковые установки) и уведомлений о пусках.

В ноябре замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предпосылок для сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на данный момент нет. По его словам, США и Россия не находятся в диалоге по данному вопросу.

В декабре он сообщил, что предметной реакции США на российскую инициативу так и не последовало.

Ранее сообщалось, что Россия ждет ответа Трампа на предложение Путина по ДСНВ.