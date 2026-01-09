Размер шрифта
Россиянам нужно будет делать загранпаспорт для детей

Россияне с 20 января должны делать загранпаспорта детям для выезда из страны
Павел Лисицын/РИА Новости

Россияне для поездок за рубеж с семьей с 20 января должны будет делать загранпаспорта для несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ, передает ТАСС.

С этой даты свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу.

По паспорту РФ дети старше 14 лет и совершеннолетние смогут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Изменения законодательства, как заявила преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Регина Гильманова, направлены на обеспечение безопасности детей и предотвращение их незаконного вывоза за границу как при наличии разных споров между родителями, так и в результате преступления.

При этом она отметила, что изменения повлекут для родителей дополнительные материальные затраты и затраты времени.

Ранее в Госдуме рассказали, куда россияне смогут поехать без визы.

