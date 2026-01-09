Размер шрифта
В Орле прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности

Серия взрывов прозвучала в Орле на фоне ракетной опасности
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Орле на фоне ракетной опасности. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, в городе было слышно около 5 громких звуков в восточной, центральной и северной частях Орла.

«В небе были видны яркие вспышки, а от взрывов «звенели стекла в рамах», — пишет канал.

По предварительным данным, эти звуки являются следствием работы сил ПВО по украинским беспилотникам. Помимо них, в городе звучит сирена воздушной опасности.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в 00:01 мск сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

8 января стало известно, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение во время атаки украинского беспилотника.

Ранее в Краснодарском крае обломки дрона повредили линию электропередачи.

