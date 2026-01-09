В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщил украинский «24 канал».

На момент публикации в столице и ряде регионов Украины действует воздушная тревога.

Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», в Киеве начался массированный налет «Гераней». Там отметили, что дроны летят на Киевскую область и на столицу Украины с севера и востока.

8 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по портовой и энергоинфраструктуре Украины. По информации ведомства, для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений. Также за сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 142 беспилотника самолетного типа.

Ранее в Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее».