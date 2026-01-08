Размер шрифта
Трамп заявил, что ориентируется только на собственную мораль, а не на международное право

Трамп заявил, что его власть ограничена лишь собственной моралью
Президент США Дональд Трамп в качестве ограничений своих полномочий ориентируется только на собственную мораль, а не на международное право. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

На вопрос о том, существуют ли какие-либо ограничения его глобальной власти, Трамп ответил: «Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить».

По словам президента, ему не нужно международное право, так как он «не стремится причинить людям вред».

Кроме того, он дал понять, что использует свою репутацию непредсказуемого человека и его готовность быстро прибегать к военным действиям, часто с целью принуждения других стран.

До этого американский президент резко осудил сенаторов-республиканцев, поддержавших попытку ограничить его полномочия в применении военной силы за рубежом.

Ранее Трамп не исключил, что США будут контролировать Венесуэлу дольше года.

