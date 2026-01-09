Размер шрифта
В Орле в результате атаки повреждена коммунальная инфраструктура

Клычков: при атаке поврежден объект коммунальной инфраструктуры в Орле
Inna Varenytsia/Reuters

В Орле в результате атаки получил повреждения объект городской коммунальной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Он уточнил, что сейчас производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах Орла. В Советском районе уровень теплоносителя понизится в течение нескольких часов.

Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады в непростых погодных условиях проводят ремонтные работы. На месте происшествия также находятся сотрудники МЧС и правоохранительных структур.

8 января сообщалось, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение во время атаки украинского беспилотника.

В этот же день украинские дроны повредили три здания в станице Северской в Краснодарском крае.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника повредили линию электропередачи. 

