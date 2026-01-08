«Костылевой предстоит жить с клеймом»: скандальная фигуристка вернулась к Плющенко

Елена Костылева вернулась к Евгению Плющенко. В академии «Триумф», где она занималась под руководством Софьи Федченко, заявили, что юная спортсменка привыкла к тусовкам и шоу и не соблюдала режим, а ее мать вновь вмешивалась в тренировочный процесс. «Газета.Ru» — о том, как спортивная общественность восприняла очередной резкий поворот в карьере 14-летней фигуристки.

«Стерли ластиком весь негатив»

Некоторое время назад Евгений Плющенко, казалось, поставил точку в затянувшемся конфликте с матерью Елены Костылевой Ириной и заявил, что его академия прекращает сотрудничество с юной фигуристкой. Девушка перешла к тренеру Софье Федченко, но сотрудничество не продлилось и трех недель.

«Ради Лены, и только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — сообщил Плющенко в четверг, 8 января.

Он подчеркнул, что предстоит проделать большую совместную работу, и выразил надежду, что все получится. При этом он не упомянул мать Елены, конфликт с которой и стал причиной расставания тренера со спортсменкой.

«Лена привыкла к тусовкам и шоу»

А между тем, судя по заявлению академии «Триумф», где фигуристка тренировалась у Федченко, Костылева-старшая и там вела себя как обычно.

«Ирина Костылева вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе», — говорится в заявлении.

Что же касается самой Елены, к ней в «Триумфе» тоже успели накопиться претензии.

«Система нашей академии — это, в первую очередь, работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем», — подчеркивается в сообщении.

Костылевой вменяют в вину систематические пропуски тренировок, невыполнение заданий и условий по контролю веса. Девушка искренне удивилась, почему ее упрекают в этих вещах.

«Время шоу совпадало с тренировками. Все вы знаете, что я участвую сейчас в шоу, и С.А Федченко разрешила участвовать в шоу. Какие ко мне претензии, я не понимаю», — написала она в своем канале.

Она также объяснила, что из «Триумфа» ее не выгоняли, и решение вернуться к «Ангелам Плющенко» она приняла сама.

«Благодарю Софью Анатольевну за время, которое она мне посвятила, я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними.

Но встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла что это мой любимый человек — мой тренер, на всю мою жизнь, мне с ним легко, он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать», — заявила Елена.

«Костылевой с сегодняшнего дня предстоит жить с клеймом»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова верит, что возвращение Костылевой к прежнему тренеру, пойдет на пользу всем сторонам.

«Очень довольна возвращением Костылевой к Плющенко, они хорошо работали вместе раньше. Были хорошие выступления и результаты, программы выглядели прекрасно. Вместе с Плющенко Костылева изучала новые элементы. Надеюсь, так и продолжится», – сказала Тарасова «Чемпионату».

В то же время олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская крайне скептически оценивает перспективы фигуристки. Она объяснила, почему Костылевой уже сложно сочувствовать.

«Любая чрезмерно затянувшаяся история плоха тем, что действующих лиц перестаешь воспринимать, как людей, у которых могут быть свои проблемы, горести, переживания, которым хочется сострадать. Они становятся всего лишь персонажами. Иногда смешными, иногда одиозными, но именно персонажами. А какая может быть эмпатия или сострадание к персонажам, которые словно играют какую-то непонятную жизнь, а не проживают ее?

Просто жить в спорте срежиссированную мамой жизнь Лене Костылевой с сегодняшнего дня предстоит с клеймом.

Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима… систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий…» — для спортсмена такие слова — это именно клеймо. Выбраковка», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Она заметила, что Костылева может прекрасно кататься в шоу, и допустила, что Плющенко рассматривает ее в первую очередь в этом качестве. Однако журналистка сомневается в серьезном развитии спортивной карьеры девушки.