В Росавиации рассказали о работе аэропортов Московского региона в ливневый снег

Росавиация: в расписании аэропортов Московского региона могут быть изменения

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, несмотря на ливневый снег. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, с 18:00 до полуночи аэропорты Московского региона обслужили в общей сложности 354 рейса. Воздушные гавани перешли на усиленный режим работы и располагают силами и средствами для обслуживания самолетов в непогоду.

Кореняко отметил, что 8 января перроны, места стоянок лайнеров рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы с 7:00 до 19:00 чистили более 15 раз.

«Возможны корректировки в расписании полетов. Отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано», — написал представитель Росавиации.

Он добавил, что при задержках вылетов авиакомпании должны предоставлять пассажирам напитки и еду и размещать их в гостиницах, согласно федеральным авиационным правилам.

До этого стало известно, что из-за сильного снегопада в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что минимум шесть рейсов были отменены.

Ранее самолет Дубай-Москва подал сигнал бедствия.