Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Росавиации рассказали о работе аэропортов Московского региона в ливневый снег

Росавиация: в расписании аэропортов Московского региона могут быть изменения
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, несмотря на ливневый снег. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, с 18:00 до полуночи аэропорты Московского региона обслужили в общей сложности 354 рейса. Воздушные гавани перешли на усиленный режим работы и располагают силами и средствами для обслуживания самолетов в непогоду.

Кореняко отметил, что 8 января перроны, места стоянок лайнеров рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы с 7:00 до 19:00 чистили более 15 раз.

«Возможны корректировки в расписании полетов. Отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано», — написал представитель Росавиации.

Он добавил, что при задержках вылетов авиакомпании должны предоставлять пассажирам напитки и еду и размещать их в гостиницах, согласно федеральным авиационным правилам.

До этого стало известно, что из-за сильного снегопада в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что минимум шесть рейсов были отменены.

Ранее самолет Дубай-Москва подал сигнал бедствия.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581557_rnd_2",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+