Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы

Скончался первый фигурист от СССР на чемпионатах мира и Европы Валентин Захаров
Советский фигурист Валентин Захаров ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова», — говорится в публикации.

Сообщается, что фигурист скончался 1 января текущего года.

Валентин Захаров родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде. Фигурным катанием он начал заниматься во Дворце пионеров Ленинграда, когда ему было 15 лет.

Захаров был первым советским фигуристом в одиночном катании, который в составе сборной страны принял участие в чемпионатах Европы и мира, в 1956 и 1958 годах соответственно. Кроме того, фигурист дважды одержал победу в чемпионате СССР (1953, 1954), а также завоевал серебряную (1957) и две бронзовые медали (1955, 1958) национального первенства.

Ранее создатель стиля «бабочка» в НХЛ Гленн Холл умер в возрасте 94 лет.

